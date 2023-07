Les filles de Caleb

La vie d'Émilie Bordeleau de 1892 à 1917. À 17 ans, elle quitte sa famille et son village après avoir été nommée institutrice à Saint-Tite. Responsable de la seule classe de la région, dont les élèves ont entre 6 et 17 ans, Émilie se consacre à sa nouvelle vocation avec un enthousiasme et un dévouement qui lui vaudront l'estime de tous... et l'amour d'Ovila Pronovost, qui a tout juste son âge. Émilie s'attache à la famille Pronovost et, bientôt, accepte d'épouser Ovila pour le meilleur et pour le pire. Car si Ovila adore sa femme et les enfants nés de leur union, il aime aussi les grands espaces et l'aventure, et s'absente régulièrement. D'après l'oeuvre d'Arlette Cousture.