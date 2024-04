Jacques Lussier n'est plus : des proches dans l’incertitude

C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le départ de Jacques Lussier, qui selon La Presse, serait décédé la semaine dernière, à l'âge de 64 ans. Acteur polyvalent et scénariste talentueux, Lussier a marqué de son empreinte le paysage culturel québécois à travers une carrière bien diversifiée, spécialement dans les années 1980 et 1990.

Nombreux téléspectateurs se souviendront certainement de son interprétation de l'inspecteur Henri Douville dans les séries cultes Les filles de Caleb et Blanche. D'autres se remémoreront plutôt Jacques Lussier dans son rôle d'Antoine dans Les Machos, travail pour lequel il a été nommé aux Gémeaux en 1998. Ces dernières années, les rôles se sont fait plus rares, selon son curriculum vitae, mais le public a pu le retrouver sporadiquement dans la deuxième saison de Doute raisonnable.

Dans ses propres mots, Jacques Lussier se décrivait comme un créatif passionné, toujours en quête de nouvelles aventures artistiques. Sur sa page LinkedIn, sa biographie, datant d'une dizaine d'années, donnait le ton : « Bouillonnant de vie et d'idée. Un perfectionniste et travailleur acharné doublé d'un blagueur-épicurien performant à son meilleur dans un cadre rigide. Passionné (quand c'est passionnant) mais au moins assez de respect pour mon métier et moi-même pour tenter d'améliorer le *produit* au lieu de bêtement le critiquer. Bavard et franc. Fidèle et loyal avec tact et empathie (...) »

Néanmoins, ces dernières années, l'homme semblait plus silencieux face à sa vision audacieuse et son amour pour son métier. Selon La Presse, ses prises de paroles concernaient des enjeux sociaux divers, dont la précarité du milieu culturel. Les détails concernant sa mort sont encore inconnus pour le moment, mais certains proches sont dans l’incertitude. C'est le cas d'un de ses amis auteur, qui partageait sur Facebook :

« Je n'arrivais plus à le rejoindre depuis son anniversaire en mars. La vie ne lui faisait pas de cadeaux ces derniers mois. Je ne partagerai pas mes intuitions, mais si quelqu'un pouvait me transmettre des détails, merci de m'écrire sur Messenger. »

Nous transmettons nos condoléances les plus sincères à tous les proches, famille, amis et collègues de Jacques Lussier.