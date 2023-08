Fille d'Émilie et d'Ovila Pronovost, Blanche, sous une apparence douce et réservée, possède la même farouche détermination que sa mère. À 17 ans, elle quitte son village pour la ville avec une seule idée en tête: devenir médecin. Mais le destin semble lui résister en ce début de siècle où l'homme est roi et maître. L'université refusant de l'admettre à la faculté de médecine, elle se résigne et devient infirmière dans un grand hôpital de Montréal. L'amour va se présenter plus d'une fois à Blanche, mais elle refusera de devenir l'ombre d'un mari. Sa condition la fait souffrir et elle va même jusqu'à douter de sa raison de vivre. Parviendra-t-elle à concilier amour et vocation? Blanche repart à zéro et se lance à l'aventure comme infirmière de brousse en Abitibi, où elle est seule pour soigner des centaines de colons qui l'appellent «Docteure Pronovost». Elle y fera la rencontre de Clovis, celui qui l'accompagnera sur la route qu'elle s'est tracée pour elle, à son heure! D'après l'oeuvre d'Arlette Cousture.