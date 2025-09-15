Accueil
Antoine Bertrand gagne la soirée des Gémeaux grâce à ce geste généreux et inattendu

Quel grand homme!

Image de l'article Antoine Bertrand gagne la soirée des Gémeaux grâce à ce geste généreux et inattendu
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche soir, lors de la soirée des Prix Gémeaux 2025, Antoine Bertrand a gagné le trophée de la Personnalité masculine décerné par le public.

Élise Guilbault présentait cette catégorie avec Patrice L'Écuyer.

« Toi, tu as gagné ça souvent "Personnalité de l'année"? », demande l'actrice à son confrère.

« Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Toi? », dit-il.

« Jamais », répond-elle, dépitée.

Ainsi, quand le comédien de STAT est monté sur scène pour recevoir son prix, il a offert la statuette à sa collègue.

Élise sautillait de joie sur scène.

Voyez le discours de remerciement - comme toujours, drôle et très éloquent - d'Antoine Bertrand dans la publication ci-dessous.

Nous avons eu la chance de discuter avec Antoine et Elise en coulisses, après « leur » victoire. Voyez leurs confidences très touchantes dans la vidéo ci-dessous.

Voyez la liste complète et nos photos des gagnants ici.

