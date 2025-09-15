Accueil
40e prix Gémeaux : En direct de l'univers se fait parler d'amour!

Véronique Cloutier était de retour à l'animation pour ce gala soulignant les 40 ans de notre télévision.

Stéphanie Nolin

Ce dimanche, Radio-Canada célébrait les 40 ans des prix Gémeaux, en ramenant la grande papesse de notre télévision, Véronique Cloutier, à l'animation. Comme on pouvait s'y attendre, l'animatrice et grande adepte de télévision n'a lésiné sur aucun effet pour avoir un effet wow auprès du public, présent à la Place des Arts, et des téléspectateurs dans leur salon. Ce faisant, nous avons eu droit à une introduction endiablée impliquant un ver d'oreille, une multitude de clins d'oeil à notre petit écran, des effets spéciaux et des apparitions surprises, notamment le couple fictif chouchou de notre télévision québécoise, Marina Orsini et Roy Dupuis. Aussi flamboyante qu'efficace, Véro a mis la table pour une soirée qui s'annonçait aussi intéressante que touffue!

Découvrez les gagnants de la soirée ci-dessous et nos photos prises en salle de presse plus bas.

Cette année, tous les regards étaient tournés vers les six prix du public, ajoutés dans le cadre de cette 40e édition des Gémeaux. Sara Dufour a récolté le prix de la découverte de l'année, tandis que Chantal Lamarre recevait enfin un prix pour toutes ses années comme collaboratrice à Infoman. Geneviève Everell a remporté, avec étonnement, le prix de la personnalité féminine de l'année, coiffant au passage la célèbre Janette Bertrand. Son témoignage pour de l'accompagnement dans les séances de chimiothérapie valait son pesant d'or. Antoine Bertrand, fort de son discours renversant à la Fête nationale, a reçu le prix de la personnalité masculine de l'année. Celui-ci n'a pas manqué de faire un coup d'éclat en offrant d'emblée ce prix à la présentatrice Élise Guilbault, qui n'en revenait pas. Enfin, En direct de l'univers a remporté coup sur coup les deux prix les plus prestigieux de la soirée, l'émission coup de coeur de l'année, puis l'émission coup de coeur des 40 dernières années. L'animatrice France Beaudoin, fidèle à son habitude, a envoyé des fleurs à son équipe extraordinaire pour tout le travail accompli depuis les débuts de l'émission musicale. Une consécration fortement méritée et qui nous a fait plaisir!

Évidemment, pendant la soirée, la production a eu une pensée nécessaire pour l'homme de culture René Homier-Roy, décédé récemment à l'âge de 85 ans, un moment qui a résonné dans la salle, alors que bien des artistes ont eu l'occasion de le côtoyer dans leur carrière.

Prix Gémeaux 2025

Découvrez les gagnants ci-dessous.
Meilleure série dramatique
Corbeaux
In Memoriam
IXE-13 et la course à l'uranium
Le temps des framboises
Saison 2
Société distincte
Meilleure comédie ou comédie dramatique
Bellefleur
Bellefleur
Bellefleur
Saison 1
Gâtées pourries
Saison 1
L'oeil du cyclone
Saison 5
Lakay Nou
Saison 2
Qui a poussé Mélodie?
Saison 1
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique
Photo de Catherine Brunet
Catherine Brunet
Catherine Brunet
Judith de Léry - In Memoriam
Romane Denis
Gabrielle Roy à 19 ans - Le monde de Gabrielle Roy
Sandrine Bisson
Elisabeth Daveluy - Le temps des framboises
Maude Guérin
Micheline Rolland - Société distincte
Pascale Renaud-Hébert
Corinne Bougie - Veille sur moi
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique
Photo de Mickaël Gouin
Mickaël Gouin
Mickaël Gouin
Jean-Philippe Laplante - Bête noire
Jean-Simon Leduc
Julien de Léry - In Memoriam
Charles-Aubey Houde
Kevin Larose - La collecte
Claude Legault
Stéphane « Birdie » Cartier - La collecte
Antoine Pilon
Marc Gauthier - Société distincte
Meilleur premier rôle féminin : comédie ou comédie dramatique
Photo de Julianne Côté
Julianne Côté
Julianne Côté
Daphnée - De Pierre en fille
Christine Beaulieu
Isabelle Gagnon - L'oeil du cyclone
Catherine Souffront Darbouze
Myrlande Prospère - Lakay Nou
Julie Le Breton
Anna Brodeur - Le retour d'Anna Brodeur
Annick Bergeron
Marie-France Thompson - Qui a poussé Mélodie?
Meilleur premier rôle masculin : comédie ou comédie dramatique
Photo de Patrice Robitaille
Patrice Robitaille
Patrice Robitaille
Pierre Labelle - De Pierre en fille
Mehdi Bousaidan
Mounir - Double jeu
Frédéric Pierre
Henri Honoré - Lakay Nou
Benoit McGinnis
Patrick Bernier - Le retour d'Anna Brodeur
Robin-Joël Cool
Stéphane - Temps de chien
Meilleure animation : jeu ou téléréalité
Photo de Pierre-Yves Lord
Pierre-Yves Lord
Pierre-Yves Lord
100 Génies
Stéphane Bellavance
Martin Carli
Génial!
Pierre Hébert
Les petits tannants
Patrice Bélanger
Survivor Québec
Meilleure animation : magazine culturel, entrevue ou talk-show
Photo de Marc Labrèche
Marc Labrèche
Marc Labrèche
Je viens vers toi
Jean-Philippe Dion
La vraie nature : au chalet pour Noël 2024
Édith Cochrane
Les temps fous
Mélanie Maynard
Sucré salé
Guy A. Lepage
Tout le monde en parle
Meilleure animation : documentaire ou affaires publiques
Photo de Boucar Diouf
Boucar Diouf
Boucar Diouf
8 milliards d'insatisfaits?
Simon Coutu
Alphas
Carla Beauvais
Beautés rebelles
André Robitaille
Ginette Reno, plus qu'une chanson
Éric Bruneau
Le printemps le plus long
Meilleure animation : sports ou loisirs
David Arsenault
Andrée-Anne Barbeau
Renaud Bourbonnais
Danny Desriveaux
Bruno Heppell
Didier Orméjuste
Matthieu Proulx
Pierre Vercheval
Le football de la NFL à RDS
Dominic Arpin
Les crinqués
Jean-Patrick Balleux
Guillaume Dumas
Martin Labrosse
Geneviève Lefebvre-Tardif
Jacinthe Taillon
Les Jeux olympiques de Paris 2024
Jean-Marie Lapointe
Victorieux à deux
Meilleur texte : humour
Photo de Gabrielle Caron
Gabrielle Caron
Photo de Korine Côté
Korine Côté
Photo de Simon Laroche
Simon Laroche
Gabrielle Caron, Korine Côté, Sébastien Mathieu, Simon Laroche
Le 26e Gala Les Olivier
Dominic Anctil, Pascal Barriault, Sarah Dunlavey, Olivier Gaudet-Savard, Simon Lacroix, Marie-Hélène Lapierre, Simon Laroche, Louis-Philippe Rivard
Kamikazes!
Yan Bilodeau, Virginie Chauvette, Etienne Marcoux
Les grands bien-cuits ComédiHa!
Marc Brunet
Splendeur & Influence
Simon Delisle, Isabelle Laperrière, Paco Lebel, Dominic Sillon
Vestiaires
Gémeaux du public Fonds Cogeco - Émission coup de coeur de l'année
Alertes
Alertes
2021 - Aujourd'hui
Alertes
Saison 5
Dumas
Saison 1
En direct de l'univers
Saison 16
Indéfendable
Saison 3
STAT
Saison 3
Gémeaux du public Fonds Cogeco - Émission coup de coeur des 40 dernières années
Dans une galaxie près de chez vous
Dans une galaxie près de chez vous
1999 - 2001
Dans une galaxie près de chez vous
District 31
Gagnant -
La petite vie
19-2
Gémeaux du public Loto-Québec - Personnalité féminine de l'année
Photo de France Beaudoin
France Beaudoin
France Beaudoin
Janette Bertrand
Véronique Cloutier
Geneviève Everell
Florence Longpré
Gémeaux du public Loto-Québec - Personnalité masculine de l'année
Photo de Antoine Bertrand
Antoine Bertrand
Antoine Bertrand
Éric Bruneau
Boucar Diouf
Gildor Roy
Lou-Pascal Tremblay
Gémeaux du public Loto-Québec - Découverte de l'année
Photo de Sara Dufour
Sara Dufour
Sara Dufour
Zénith
Marie-Lyne Joncas
Sophie Lacoste - Dumas
Marthe Laverdière
Planter avec Marthe
Anglesh Major
Marc-Olivier Morin - STAT
Pascale Renaud-Hébert
Corinne Bougie - Veille sur moi
Gémeaux du public Loto-Québec - Collaborateur.trice de l'année émission hors-fiction
Photo de Mona de Grenoble
Mona de Grenoble
Mona de Grenoble
Bonsoir bonsoir!
Alexandre Barrette
Tout le monde en parle
Chantal Lamarre
Infoman
Alex Perron
C'est juste de la TV
Antoine Vézina
Le maître du jeu
Salle de presse des 40e Prix Gémeaux

Sur la photo : Sara Dufour © Patrick Lamarche / Showbizz.net

Informations complémentaires

