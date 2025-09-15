40e prix Gémeaux : En direct de l'univers se fait parler d'amour!

Ce dimanche, Radio-Canada célébrait les 40 ans des prix Gémeaux, en ramenant la grande papesse de notre télévision, Véronique Cloutier, à l'animation. Comme on pouvait s'y attendre, l'animatrice et grande adepte de télévision n'a lésiné sur aucun effet pour avoir un effet wow auprès du public, présent à la Place des Arts, et des téléspectateurs dans leur salon. Ce faisant, nous avons eu droit à une introduction endiablée impliquant un ver d'oreille, une multitude de clins d'oeil à notre petit écran, des effets spéciaux et des apparitions surprises, notamment le couple fictif chouchou de notre télévision québécoise, Marina Orsini et Roy Dupuis. Aussi flamboyante qu'efficace, Véro a mis la table pour une soirée qui s'annonçait aussi intéressante que touffue!

Découvrez les gagnants de la soirée ci-dessous et nos photos prises en salle de presse plus bas.

Cette année, tous les regards étaient tournés vers les six prix du public, ajoutés dans le cadre de cette 40e édition des Gémeaux. Sara Dufour a récolté le prix de la découverte de l'année, tandis que Chantal Lamarre recevait enfin un prix pour toutes ses années comme collaboratrice à Infoman. Geneviève Everell a remporté, avec étonnement, le prix de la personnalité féminine de l'année, coiffant au passage la célèbre Janette Bertrand. Son témoignage pour de l'accompagnement dans les séances de chimiothérapie valait son pesant d'or. Antoine Bertrand, fort de son discours renversant à la Fête nationale, a reçu le prix de la personnalité masculine de l'année. Celui-ci n'a pas manqué de faire un coup d'éclat en offrant d'emblée ce prix à la présentatrice Élise Guilbault, qui n'en revenait pas. Enfin, En direct de l'univers a remporté coup sur coup les deux prix les plus prestigieux de la soirée, l'émission coup de coeur de l'année, puis l'émission coup de coeur des 40 dernières années. L'animatrice France Beaudoin, fidèle à son habitude, a envoyé des fleurs à son équipe extraordinaire pour tout le travail accompli depuis les débuts de l'émission musicale. Une consécration fortement méritée et qui nous a fait plaisir!

Évidemment, pendant la soirée, la production a eu une pensée nécessaire pour l'homme de culture René Homier-Roy, décédé récemment à l'âge de 85 ans, un moment qui a résonné dans la salle, alors que bien des artistes ont eu l'occasion de le côtoyer dans leur carrière.

Découvrez notre top des plus belles tenues de la soirée ici.

Voyez toutes nos photos du tapis rouge des Gémeaux.