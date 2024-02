Quand des corps commencent à apparaître, avec comme signature commune un os de corbeau enfoncé dans la gorge, deux enquêtrices coriaces, Gabrielle et Clémence, doivent faire équipe pour élucider ces crimes qui choquent la province... et le monde entier. Les circonstances les forceront à se révéler l'une à l'autre, à souder un lien impérissable et à se questionner sur ce qui est de l'ordre du réel ou non.