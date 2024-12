Corbeaux : Deux comédiennes au sommet de leur art

illico+ profite du creux télévisuel juste avant les fêtes pour lancer sa nouvelle série, Corbeaux, un suspense policier sur fond de #metoo, imaginé par l'auteur Pierre-Louis Sanschagrin. En tête d'affiche, on retrouve les talentueuses comédiennes Mylène Mackay et Pascale Bussières, qui se donnent la réplique dans la peau de policières plongées dans une nouvelle enquête inquiétante. L'une recrue, l'autre tout près de la retraite; ces deux femmes hantées par certains secrets devront faire fi de leurs différences et tenter de s'épauler pour trouver le coupable.

Nouvellement coéquipières, Gabrielle et Clémence sont en effet appelées sur les lieux d'un décès, celui d' un adolescent retrouvé dans une posture qui soutient d'emblée la thèse du suicide. Par contre, les indices sur la scène du trépas s'additionnent, pointant finalement vers un crime crapuleux. Le jeune homme, qui est au coeur d'un scandale d'inconduite sexuelle, a été frappé à la tête et pendu après son décès. Dans sa gorge, on retrouve un os de corbeau, un indice qu'on ne pourra ignorer...

Là débute une investigation, qui ne se fera pas sans heurts. Alors que les cadavres s'accumulent au même rythme que les suspects, les deux policières chargées de l'enquête devront affronter leurs propres démons pour s'en sortir.

Entre un père aux croyances religieuses excessives, une mère qui ne dit pas tout, une victime d'agression et plusieurs membres de l'entourage belliqueux, il y a de quoi faire pour les deux enquêtrices, qui tenteront de reconstituer ce sinistre casse-tête.

Dans ce contexte, on retrouve deux comédiennes au sommet de leur art. Sous leur candeur ingénue, Mylène Mackay et Pascale Bussières déploient singularité et force à chacune de leurs apparitions. Elles forment un duo magnétique, qui attire tous les regards. À leurs côtés, une distribution majoritairement féminine (Marie Tifo, Amélie B. Simard, Lou Thompson) évolue dans une atmosphère glauque et oppressante. L'excellent Mani Soleymanlou vient quant à lui équilibrer le ton en agissant comme un véritable antidépresseur quand la tension est trop grande.

Derrière la caméra, le réalisateur Stéphane Lapointe (Faits divers, Avant le crash), très inspiré, s'intéresse autant à la beauté qu'aux vices de ses personnages, s'amusant au passage avec les codes du suspense psychologique et parfois de l'horreur qu'il manie à merveille. Travail fortifié par la formidable direction photo de Shawn Pavlin et une trame sonore enveloppante de Jonathan Cayer.

Si la série Corbeaux se présente d'emblée comme un suspense policier comme bien d'autres, la tangente féministe qu'elle prend à partir du deuxième épisode nous intrigue et nous empoigne. Comment l'auteur attachera-t-il toutes les ficelles de son intrigue, tandis qu'un groupe de femmes prendra de plus en plus de place à l'écran? Pour le savoir, il faudra consommer en rafale les six épisodes de cette proposition accrocheuse, dorénavant disponibles sur illico+. Si vous avez aimé Broadchurch, Cardinal ou la dernière saison de True Detective, cette série est pour vous!