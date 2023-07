Faits divers

St-Canut, Laurentides. Aux aurores, dans un champ boueux en bordure d’une ferme laitière, une voiture est renversée sur le côté avec les portes ouvertes. Une bête renifle des canapés prévus pour un cocktail dînatoire. Plus loin, deux corps gisent sur la terre gelée. Une banlieusarde et un fermier ont été assassinés. Constance Forest, 37 ans, chef enquêteur du bureau régional de Mascouche, est envoyée sur les lieux. Mais ce double meurtre n’est que le début d’une saga meurtrière. Constance est divorcée d’un ex-policier devenu ripou – qui continue de l’inquiéter avec ses magouilles – et avec qui elle a eu trois enfants. Trop prise par le travail, Constance a la chance d’habiter avec sa sœur et confidente Zoé, qui s’occupe de ses enfants et du motel familial que leur père, alcoolique et imprévisible, néglige depuis des années. Constance doit travailler avec les enquêteurs des crimes majeurs dépêchés de Montréal, Antoine Chevrier-Marseau et son supérieur Frédérick Bérubé, en charge de diriger cette enquête complexe. Elle peut aussi compter sur son fidèle et volontaire partenaire Jonas, ainsi que sur les services de quelques policières enceintes et confinées au poste à des tâches administratives moins dangereuses. Cette série policière nous transportera dans le terroir embrumé de la Couronne Nord où un coup fourré en attire un autre. Elle met en scène de petits criminels crapuleux qui se sont mis le doigt dans l’engrenage. C’est entre autres le cas de Mike Pratt, propriétaire d’un commerce de portes et fenêtres, de sa comptable Marlène Charbonneau et de son frère Éric « la bottine » Charbonneau, de l’avocate galeriste Anne Dupuis et son amant Sylvain Lauzon, ainsi que du psychopathe Joël Savard. De façon progressive, nous entrons dans un jeu de chat et de souris entre les policiers et les criminels. Un jeu duquel personne ne sortira indemne.