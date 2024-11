Découvrez les premières images prometteuses et sordides pour la série Corbeaux

illico+ dévoile aujourd'hui les premières images de la série Corbeaux, un suspense policier écrit par Pierre-Louis Sanschagrin et réalisé par Stéphane Lapointe (Faits divers, Avant le crash).

Dans la série, quand des corps commencent à apparaître, avec comme signature commune un os de corbeau enfoncé dans la gorge, deux enquêtrices coriaces, Gabrielle et Clémence, doivent faire équipe pour élucider ces crimes qui choquent la province... et le monde entier. Les circonstances les forceront à se révéler l'une à l'autre, à souder un lien impérissable et à se questionner sur ce qui est de l'ordre du réel ou non.

En tête d'affiche, on retrouve les comédiennes talentueuses Pascale Bussières et Mylène Mackay, qui viennent interpréter deux policières chevronnées.

Elles seront accompagnées par une distribution exemplaire dans laquelle on retrouve notamment Mani Soleymanlou, Marie-France Lambert et Marie Tifo.

Les premières images laissent entrevoir un suspense glauque, qui frôle parfois l'horreur, alors qu'une chasse au tueur en série prendre place sous nos yeux.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Les six épisodes e 60 minutes seront disponible à compter du 5 décembre sur illico+, pour un visionnement en rafale.

Des preneurs? Nous en sommes!