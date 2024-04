Découvrez la distribution de la nouvelle série du réalisateur d'Avant le crash

Club illico dévoile aujourd'hui la distribution de la série Corbeaux, une production en 6 épisodes de 60 minutes qui verra bientôt le jour sur la plateforme.

Pierre-Louis Sanschagrin (l'un des auteurs de L’échappée) est l'idéateur et l'auteur principal de cette série policière, qui sera réalisée par Stéphane Lapointe, qui nous a donné récemment Avant le crash.

L'histoire de la série se présente ainsi : Quand des corps commencent à apparaître, avec comme signature commune un os de corbeau enfoncé dans la gorge, deux enquêtrices coriaces, Gabrielle et Clémence, doivent faire équipe pour élucider ces crimes qui choquent la province... et le monde entier. Les circonstances les forceront à se révéler l'une à l'autre, à souder un lien impérissable et à se questionner sur ce qui est de l'ordre du réel ou non.

Pascale Bussières et Mylène Mackay tiendront les rôles principaux de ce suspense.

Elles seront accompagnées à l'écran par une distribution toute étoile composée de Joanie Martel, Mani Soleymanlou, Iannicko N'Doua, Marie-France Lambert, Lou Thompson, Marie Tifo, Amélie B. Simard, Véronique Perron, Penande Estime, Natasha Thompson, Roch Aubert, Stéphane Jacques, Sébastien Dodge, Miro Lacasse, Sabri Attalah, Clara Bernardo, Samuel Gauthier, Denis Marchand et Etienne Lou.

La date de sortie sur Club illico n'a toujours pas été confirmée.