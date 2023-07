Brigitte Francoeur, 40 ans, revient dans sa ville natale, Sainte-Alice-de-Rimouski, pour le mariage de sa fille Jade. Cette dernière qui a 20 ans a été élevée par Noémie, la soeur ainée de Brigitte et son conjoint. Noémie est aussi directrice du Centre Jeunesse L'Échappée. Le jour du mariage, Claudie Lyndsay, 14 ans, et Greg Laplante, 16 ans, s'enfuient du Centre. Quelques heures plus tard, Agnès, une de leurs éducatrices, et amie d’enfance de Brigitte, est victime d'une terrible agression. Les soupçons se portent d'abord sur Patrick Landry, l'ex-conjoint d'Agnès, un homme qui contrôle difficilement son agressivité, et sur les deux fugueurs. Des secrets enfouis refont alors surface. On découvre que cette petite communauté idyllique, où tout le monde connaît tout le monde, a un immense talent pour sauver les apparences. L'enquête pour découvrir l'agresseur d'Agnès risque de bousculer la petite communauté dans ses fondements.