Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Daniel Parent
Comédien
Suivi
Aime
Visionner les images de Daniel Parent
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (41)
Voir tout
J'adore le jus
2024 - Aujourd'hui
Comédien
Juge Mayotte
En cours
Lakay Nou
2024 - Aujourd'hui
Comédien
Jasper Valmar (2025)
En cours
Zénith
2023 - Aujourd'hui
Candidat
En cours
Voir les films de Daniel Parent sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Les fans de
STAT
échafaudent une nouvelle théorie : Loufoque ou crédible?
Wednesday, January 29, 2025 5:00 PM
Télé
Les fils de David Savard et Catherine Proulx-Lemay font une brève apparition à
En direct de l'univers
Saturday, November 23, 2024 8:03 PM
Télé
Plus de questions que de réponses dans la finale de
STAT
Thursday, April 25, 2024 7:31 PM
Télé
Une nouvelle théorie émerge de l'imagination fertile des téléspectateurs de
STAT
Tuesday, January 23, 2024 11:00 AM
Stars
Le comédien Daniel Parent est en deuil
Wednesday, February 3, 2021 10:32 AM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.7 - 026d3b0c