Les fils de David Savard et Catherine Proulx-Lemay font une brève apparition à En direct de l'univers

L'épisode de la soirée à En direct de l'univers était dédié au prolifique comédien David Savard, qui oeuvre au sein d'une foule de projets tous plus populaires les uns que les autres.

Comme on pouvait s'y attendre, les festivités musicales auront permis à plusieurs invités et membres de la famille de David de venir le surprendre sur la scène de l'émission, en lui chantant une chanson ou deux. D'ailleurs, bien qu'ils n'aient pas chanté, les deux fils de l'acteur, Ludovic et Milan, nés d'une précédente union avec Catherine Proulx-Lemay, ont pu être aperçus dans la salle, lors de l'incomparable « Louxor j'adore », chanté par le comédien Daniel Parent.

Voyez une photo ci-dessous.