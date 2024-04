Plus de questions que de réponses dans la finale de STAT

*** ATTENTION! Si vous n'avez pas vu l'épisode du 25 avril, nous vous conseillons de cesser votre lecture ici. ***

Enfin! Jeudi soir, dans STAT, nous avons découvert l'identité du meurtrier de François, le conjoint d'Emmanuelle (Suzanne Clément).

Le soir du décès du médecin, Julie Faubert (Isabelle Brouillette), la maîtresse de ce dernier, s'était rendue chez lui afin de le convaincre de ne pas mettre un terme à leur relation. Jacob (Lou-Pascal Tremblay) a suivi sa mère pour la protéger.

Quand Julie a quitté l'appartement, Jacob s'est bataillé avec François (Daniel Parent) et, quand ce dernier a voulu appeler la police, l'urgentologue a voulu lui enlever le téléphone des mains et François a chuté du balcon. Fin de l'histoire.

Donc, ceux qui, depuis des mois (et ils étaient nombreux), croient que Jacob est le responsable de la mort de François avaient raison. Mais, cette grande révélation soulève une autre question : pourquoi diable Jacob a-t-il décidé d'aller travailler à Saint-Vincent, sous les ordres d'Emmanuelle, la femme de celui qu'il a accidentellement envoyé vers la mort? Entendons-nous, s'il avait choisi un autre hôpital, les chances que les policiers se rendent jusqu'à lui étaient beaucoup plus minces...

Autre revirement : Isabelle (Genevieve Schmidt) est atteinte d'un cancer du sein... agressif. Mais, quand a-t-elle passé cette fameuse mammographie? Parce qu'il semble que ce soit la première fois que nous entendons parler de cela... C'est évidemment une nouvelle tragique, prouvant que quiconque, pas même les médecins, sont à l'abri d'une maladie grave, mais c'est on ne peut plus inusité dans le contexte.

Il y a aussi Philippe (Patrick Labbé) qui se fait poursuivre par ce qu'on s'imagine être un tueur à gages embauché par la famille Dumont. Mais, on peut aussi voir Félix Lemoine (Émile Schneider), récemment membre du service d'entretien de Saint-Vincent, traîner autour du psychiatre. Comme nous savons que Félix risque de mourir bientôt (prédiction de la voyante), il se pourrait qu'il protège le médecin et reçoive la balle à sa place. C'est du moins la suite logique des évènements, mais il nous faudra attendre jusqu'en septembre prochain pour connaître le dénouement de cette intrigue.

La première rencontre officielle entre Jacob et son père, Alexandre, soulève aussi des interrogations. Pourquoi le recherchait-il aussi intensément si c'est pour le rejeter dès qu'il le retrouve? Il a été si bouleversé d'apprendre qu'il était toujours vivant qu'on aurait espéré plus qu'une simple capitulation une fois qu'il se retrouve face à lui...

Malgré toutes ces questions sans réponse, on peut parler d'une finale assez réussie. Nous avons effectivement vécu des montagnes russes d'émotions, avec, en plus des intrigues principales, beaucoup de bouleversements chez les patients, dont la mort de Jade (c'était un premier rôle dramatique à la télé plutôt mince Delphine Morissette finalement), la surprise pour Romy (Anne-Sophie Lebrasseur) et le départ serein d'Édouard (Sacha Charles).

Maintenant, reste à savoir comment l'autrice se dépatouillera dans toutes ces intrigues en suspens la saison prochaine.