L'art de faire vivre le mystère au petit écran : Entretien avec Stéphane Lapointe, le réalisateur de Corbeaux

Je voulais créer un monde entre le réel et le rêve. Une sorte de cauchemar éveillé. Je voulais vraiment créer un monde de ressentis.

Voilà le chemin artistique sur lequel s'est engagé le réalisateur Stéphane Lapointe (Faits divers, Avant le crash), pour créer l'univers sombre et inquiétant, à mi-chemin entre le thriller psychologique et l'horreur surnaturelle, que vous pouvez voir dans la nouveauté Corbeaux, désormais disponible sur illico+.

Avec plusieurs années d'expérience derrière la cravate, l'une des forces du talentueux réalisateur, outre sa créativité débordante, c'est de savoir s'entourer d'une équipe fidèle et passionnée, qui l'accompagne dans ses divers projets.

C'est bien le cas avec Corbeaux, où il renoue avec plusieurs artistes et artisans doués, qu'on pense notamment la monteuse Nathalie Lysight, à la maquilleuse Jennifer Dionne ou la comédienne Mylène Mackay, avec qui il en est à sa quatrième collaboration.

« Mylène, c'est une muse incroyable qui plonge dans les zones troubles de l'âme avec un talent olympien. Mylène est capable de switcher de son humanité formidable de personne dans la vie à un personnage qui se coupe du monde, elle plonge dans une zone un peu plus dark, on le voit dans son œil. Elle est incroyable. C'était magnifique de la voir aller. »

Pour moi, c'est notre Cate Blanchett, elle est incroyable!

Par ailleurs, le réalisateur avoue avoir été intimidé de prime abord en rencontrant Pascale Bussières, qui tient aussi la vedette de la série : « J'étais bien impressionné et intimidé de la rencontrer. C'est comme un monstre sacré. Je l'ai rencontrée au premier café, puis ça a cliqué tout de suite. Elle est super trippeuse, funny. Elle a l'air d'avoir une image un peu reine, mais finalement, elle est super trippeuse, complice. Puis elle a une générosité incroyable sur le plateau, elle est profonde. Je trouve qu'elle casse l'écran aussi. J'ai vraiment adoré me lever le matin pour aller rejoindre ces deux filles-là. J'étais le plus chanceux du monde! »

Le réalisateur aborde sa démarche lui permettant de faire briller ces talents à l'écran : « Je suis un humaniste. J'essaie de voir où l'on doit magnifier, où l'on doit donner de la force au personnage. J'essaie que ça soit incarné, puis de raconter l'histoire qui est là. »

Certes, la démarche offre de formidables résultats, comme c'est le cas dans Corbeaux. Lisez ici nos impressions sur la série, dorénavant disponible sur illico+.

On va creux et on va dans les détails où ça fait mal, mais tout le temps dans l'amour et dans le respect. Ça se passe super bien. C'est une recette qui fonctionne bien pour moi.

Stéphane Lapointe invite les téléspectateurs à plonger dans Corbeaux.

C'est intensément humain. Je pense que les gens peuvent faire confiance et embarquer dans les montagnes russes avec ces deux enquêtrices incroyables. Elles sont super humaines, attachantes et je pense que les gens vont les suivre jusqu'à la lune. C'est une belle ride et je pense que ça va vaut la peine d'embarquer dans ce voyage-là.

Les six épisodes de Corbeaux sont maintenant disponibles pour un visionnement en rafale sur illico+. C'est à voir!