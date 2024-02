Cette comédienne chevronnée bientôt de retour à la télé

Club illico dévoile aujourd'hui la distribution d'une nouvelle série qui verra le jour sur la plateforme en 2025.

C'est le réalisateur Stéphane Lapointe, qui nous a donné récemment Avant le crash, qui réalisera la série Corbeaux.

Le synopsis de la série va comme suit : Quand des corps commencent à apparaître, avec comme signature commune un os de corbeau enfoncé dans la gorge, deux enquêtrices coriaces, Gabrielle et Clémence, doivent faire équipe pour élucider ces crimes qui choquent la province… et le monde entier. Les circonstances les forceront à se révéler l’une à l’autre, à souder un lien impérissable et à se questionner sur ce qui est de l’ordre du réel ou non.

Dans les rôles principaux, on retrouve Pascale Bussières et Mylène Mackay, qui joueront les enquêtrices.

Il faut reculer à la série Sortez-moi de moi en 2022 pour retrouver Pascale Bussières au petit écran. Ce sera donc un plaisir de la retrouver.

Quant à Mylène Mackay, elle était justement de la distribution d'Avant le crash.

« Vidéotron se réjouit d’ajouter une nouvelle série policière à sa plateforme Club illico. Cette production originale qui allie adrénaline et suspense saura plaire aux abonnés. Et que dire de l’incroyable duo de comédiennes qui incarneront des femmes de tête à la recherche de la vérité », a souligné Véronique Bussières, directrice Marketing, Club illico, Vrai et plateformes de contenu chez Vidéotron.

« Québecor ajoute une nouvelle marque percutante à son offre. Corbeaux est une série enlevante, surprenante et dont le coeur s’inspire d’un pan méconnu de l’histoire du Québec. Impossible de sortir indemne de cette course contre la montre », ajoute Olivier Aghaby, directeur Contenus de fiction, Québecor Contenu.

Le tournage de la nouvelle production originale du Club illico, Corbeaux, doit commencer au mois d’avril 2024.

La date de lancement n'a pas été confirmée officiellement.