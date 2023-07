Sortez-moi de moi

La Dre Justine Mathieu assure le suivi des patients amenés par Clara St-Amand, Myriam Melançon et Gabriel Beauregard, intervenants de première ligne en urgence de soins. Parmi tous ses patients, la Dre Mathieu est séduite malgré elle par David Ducharme, un nouveau patient aux prises avec un épisode de bipolarité. Leur relation secrète deviendra de plus en plus compromettante. De leur côté, Clara St-Amand et Gabriel Beauregard prennent soin de cas difficiles sur le terrain tout en étant confrontés à leurs propres problèmes familiaux.