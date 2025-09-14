Accueil
Tous vos artistes préférés défilent sur le tapis rouge de la 40e édition des Gémeaux

Véronique Cloutier animait la soirée spéciale.

Par Stéphanie Nolin

Dimanche soir avait lieu en direct de la Place des Arts la 40e remise des prix Gémeaux.

Les artistes nommés dans les différentes catégories ont défilé sur le tapis rouge, arborant leurs plus belles tenues.

Plusieurs étaient accompagnés de leur tendre moitié, comme Patrice Bélanger, Julie Le Breton [voyez une photo ici], Boucar Diouf Karine Vanasse [photo ici] ou Pierre Houde, ou par un membre de leur famille. Julie Snyder y était avec ses deux enfants, Romy et Thomas, Anglesh Major avec sa maman et Guy A. Lepage avec sa fille Béatrice, notamment.

Voyez toutes nos photos ci-dessous.

Sur la photo : Hugo Dubé © Patrick Lamarche / Showbizz.net

