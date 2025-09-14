Accueil
Julie Le Breton présente son amoureux sur le tapis rouge des Gémeaux

Un couple magnifique!

Image de l'article Julie Le Breton présente son amoureux sur le tapis rouge des Gémeaux
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche avait lieu la 40e édition des Prix Gémeaux. Plusieurs artistes ont défilé sur le tapis rouge, dans leurs plus beaux atours.

Parmi ceux-ci, nous avons croisé la tête d'affiche de la série Le retour d'Anna Brodeur, la très élégante Julie Le Breton.

Pour l'occasion, elle était au bras de son nouvel amoureux, prénommé Louis.

Ceux-ci se sont rencontrés sur le plateau de la comédie de Noovo, où Louis travaille comme technicien.

Voyez les amoureux en photo ci-dessous.

Ils sont absolument magnifiques!

