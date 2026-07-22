Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Julie Le Breton

Comédienne
Visionner les images de Julie Le BretonJulie Le Breton
Le retour d'Anna Brodeur
Le retour d'Anna Brodeur, saison 2
Julie Le Breton
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (33)

Voir tout
Voir les films de Julie Le Breton sur Cinoche.com

Prix et distinctions

Voir tout
Prix Gémeaux
2025
Meilleur premier rôle féminin : comédie ou comédie dramatique
Le retour d'Anna Brodeur
Gala Artis
2021
Rôle féminin comédies
Les beaux malaises
Gala Artis
2021
Personnalité féminine de l'année
Les pays d'en haut

Dans l'actualité

Voir tout
Le retour d'Anna Brodeur
Télé

Deux décès en peu de temps dans l'entourage de Julie Le Breton : elle s'exprime

Wednesday, July 22, 2026 3:00 PM
Le retour d'Anna Brodeur, saison 2
Télé

Le retour d'Anna Brodeur, saison 2 : Un univers toujours aussi irrésistible!

Wednesday, March 11, 2026 10:10 AM
Image de l'article Maripier Morin arrive dans une fiction que vous aimez : Découvrez les premières images
Télé

Maripier Morin arrive dans une fiction que vous aimez : Découvrez les premières images

Thursday, February 12, 2026 10:50 AM
OD Tentations
Télé

Maripier Morin nous parle de son prochain rôle à la télé

Wednesday, December 10, 2025 6:30 PM
Serge Denoncourt
Télé

« C'est mon seul regret » : Serge Denoncourt se confie avec franchise sur la paternité

Sunday, October 26, 2025 8:00 AM
Qui fréquente vos vedettes préférées en 2025?
Stars

Qui fréquente vos vedettes préférées en 2025?

Friday, October 24, 2025 11:10 AM
Image de l'article Quel est le personnage le plus sexy de la télé? Les vedettes répondent
Télé

Quel est le personnage le plus sexy de la télé? Les vedettes répondent

Thursday, September 18, 2025 11:50 AM
Image de l'article Julie Le Breton présente son amoureux sur le tapis rouge des Gémeaux
Stars

Julie Le Breton présente son amoureux sur le tapis rouge des Gémeaux

Sunday, September 14, 2025 7:48 PM
Maxi
Télé

Martin Matte retrouve une comédienne bien connue pour une publicité de Noël

Monday, November 25, 2024 1:30 PM
Image de l'article Anne Dorval reçoit une prestigieuse récompense
Stars

Anne Dorval reçoit une prestigieuse récompense

Saturday, November 16, 2024 8:00 AM
Image de l'article On craque pour Anna Brodeur
Télé

On craque pour Anna Brodeur

Tuesday, October 29, 2024 10:30 AM
Tout le monde en parle
Télé

Julie Le Breton acclamée par le public de Tout le monde en parle : Voici pourquoi

Monday, October 21, 2024 8:00 AM
Tout le monde en parle
Télé

Tout le monde en parle : Un moment gênant pour Julie Le Breton

Sunday, October 20, 2024 8:50 PM
Le retour d'Anna Brodeur
Télé

Découvrez la bande-annonce pétillante de la comédie Le retour d'Anna Brodeur

Tuesday, October 1, 2024 10:50 AM
Image de l'article Julie Le Breton a récemment auditionné pour ce rôle important qui lui a échappé
Télé

Julie Le Breton a récemment auditionné pour ce rôle important qui lui a échappé

Thursday, September 5, 2024 6:00 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c