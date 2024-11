Anne Dorval reçoit une prestigieuse récompense

Depuis ses débuts en 1985, dans la pièce Aurore, l'enfant martyre, Anne Dorval a été la muse et la tête d'affiche d'une incroyable quantité de projets à la télé et au théâtre, où elle a fait ses armes et a ainsi pu se tailler une place de choix dans le coeur des Québécois. Elle a également su briller de mille feux au cinéma, où sa participation dans divers films lui a permis d'accroître sa renommée en territoire francophone, notamment en France et en Belgique.

C'est dans cette optique qu'Anne Dorval a reçu cette semaine le tout premier prix CINEMANIA d'Honneur, une récompense toute spéciale qui vise à souligner l'ensemble de sa carrière sous les projecteurs. Chaque année à Montréal, depuis 30 ans, CINEMANIA vise à offrir une vitrine de qualité aux productions francophones, par le moyen d'un festival se déroulant pendant quelques jours. Alors que les éditions se suivent, celle de 2024 aura notamment été marquée par l'arrivée de ce nouveau prix honorifique.

Sur la page Instagram de l'événement, on apprend que l'interprète de Criquette Rockwell dans Le coeur a ses raisons est la récipiendaire du prix en raison de sa « contribution exceptionnelle au monde du cinéma francophone — une grande actrice qui oeuvre constamment pour le rayonnement du Québec à l’étranger, dont la participation à des films et des séries ici, comme en France, en Suisse ou encore en Belgique, ne cesse de croître. »

Quel honneur!

Une photo accompagne également cette mention, où on la voit entourée de la comédienne Julie Le Breton et du Premier Ministre du Québec François Legault.

Voyez la publication complète au bas de cet article

