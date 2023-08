Chambres en ville

Des adolescents et de jeunes adultes habitent à Montréal dans une pension dirigée par Louise Leblanc, une femme à la fois autoritaire et compréhensive. Enfants du vidéoclip, ces jeunes sont bien de leur temps, fascinés par l'image et le look. Chacun s'est façonné le sien pour se rassurer, sans pour autant être mieux protégé contre les aléas de la vie. Musiciens, intellectuels ou sportifs, ils partagent l'angoisse de la solitude et l'envie farouche de réussir. Ils s'aiment, s'engueulent, se rejettent et se réconcilient. Mais au-delà de leurs mésententes, toujours, ils restent solidaires et chaque épreuve, chaque joie, tissent entre eux des liens toujours plus étroits.