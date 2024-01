Patricia Paquin revient sur cette réunion spéciale des comédiens de Chambres en ville

Le Bye Bye 2023 nous a offert plusieurs moments mémorables, dont celui qui a permis aux comédiens de Chambres en ville de se rassembler pour nous parler de la crise du logement.

L'idée tenait du génie : les locataires de Louise (Louise Deschâtelets) revenaient au bercail, plusieurs années plus tard, incapables de payer leurs logements ou leurs hypothèques.

C'est ainsi qu'on a d'abord pu renouer avec la « super » Geneviève et son amoureux Marc-André (Patricia Paquin et Gilbert Lachance) puis Julien (Gregory Charles), Pete et Lola (Francis Reddy et Anne Dorval) et enfin Gabriel (Vincent Graton). L'apparition du fils de Pete et Lola, un personnage vu dans les précédents Bye bye, fut un moment marquant et franchement hilarant!