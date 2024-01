Geneviève Schmidt aussi coupée du Bye Bye 2023?

Dans l'émission des Coulisses du Bye Bye, nous avons pu découvrir que le sketch dans lequel l'acteur Stéphane Rousseau devait jouer avait été retiré du montage final Bye Bye 2023. Ainsi, le comédien n'apparaît pas dans la version finale, présentée le 31 décembre.

Nous avons découvert que ce n'est pas le seul membre de la distribution de STAT à avoir été coupé de la populaire revue de fin d'année. En effet, l'actrice Geneviève Schmidt devait également figurer au générique. Nous pouvons la voir brièvement d'ailleurs dans l'émission des Coulisses, aux côtés de Pierre-Yves Roy-Desmarais.

On sait très peu de choses sur ce sketch retiré, mis à part qu'il s'agissait d'un des premiers qui a été tourné par l'équipe du Bye Bye cette année. On peut voir des images de l'intérieur d'une maison, puis celles d'une famille installée autour d'une table de salle à manger. Le personnage de Geneviève Schmidt est installé au bout de ladite table et boit un verre de vin pendant qu'un petit garçon souffle les bougies de son gâteau d'anniversaire, encouragé par Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Cela nous donne très peu d'indices à savoir quel était le sujet du sketch.

