On analyse la nouvelle bande-annonce explosive de STAT

Maintenant que la nouvelle année est lancée comme il se doit, nous pouvons désormais avoir hâte au retour de nos émissions favorites au petit écran. C'est particulièrement le cas pour la quotidienne STAT, qui nous a mis en appétit en dévoilant une bande-annonce carabinée durant les festivités de fin d'année, annonçant une suite pour le moins mouvementée à cette deuxième saison déjà très bien entamée. Si cette bande-annonce n'est pas encore disponible sur les réseaux sociaux, elle roule en boucle sur ICI Télé. Nous l'analysons ici pour vous.

Les premières images nous montrent l'hécatombe qui suit les retrouvailles surprises et surprenantes entre Isabelle, Siméon et Daniel. On se souviendra que Daniel (Bruno Marcil) n'a pas hésité à forniquer, deux fois plutôt qu'une, avec la propriétaire de la petite culotte violet, allant même jusqu'à compromettre la salubrité de son comptoir de cuisine avec une paire de fesses. Les yeux de Siméon (Benjamin Gratton) voulaient tout dire lorsqu'il a pris son beau-père en flagrant délit de tendresse.

On constate qu'Isabelle (Geneviève Schmidt) réagit comme toute bonne femme trompée, en pleurant sa vie devant sa mère (France Castel) qui ne demande qu'à manger son snack en paix. Isabelle a-t-elle oublié qu'elle a elle-même couraillé le frère de son collègue de travail jusque dans un bar miteux de Montréal? Le couple survivra-t-il à tous ces échanges de fluides? Rien n'est moins sûr.

Pendant ce temps, Emmanuelle (Suzanne Clément), qui est au chevet du pauvre Éric (Stéphane Rousseau) franchement mal en point, vivra les contrecoups du décès brutal d'Alix Forgues (Karelle Tremblay), comme on pouvait le prévoir. Le beau-père d'Alix (Maxime Denommée), proxénète et personne ignoble jusqu'au bout des doigts, s'en mêlera, encore... Évidemment, cela n'empêchera pas l'urgentologue en chef de se fourrer le nez dans les histoires de tout le monde, comme il se doit.

Deux semaines plus tard, toujours dans un petit local fermé, Pascal St-Cyr (Normand D'Amour) et Claude Coupal (Caroline Néron) sont encore en train de se frencher à bouche que veux-tu, tout en remettant en question la légitimité de cette incartade. Pourrait-on voir un couple naître? Est-ce que cette amourette naissante va rendre Pascal St-Cyr aussi doux qu'un agneau ou lui causer plus de problèmes de colère? Delphine (Virginie Ranger-Beauregard), toujours amère de sa propre séparation, viendra mettre son petit grain de sel dans l'engrenage de l'amour!

Xavier (Thomas Delorme) devra s'expliquer pour la poudre de ricine qui parsème son garage, Monsieur Pilulier (Arthur Holden) sortira enfin de son mutisme pour devenir encore moins clair qu'avant et Édith O'Neil (Marie-France Marcotte) fera tout pour continuer de lire dans l'esprit des gens. Un beau cocktail d'intrigues devant nous!

Enfin, on comprend que l'autrice, Marie-Andrée Labbé, mettra la pédale au plancher quant à l'intrigue entourant Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) et son implication dans le décès du conjoint d'Emmanuelle. Quelque chose se trame avec son père mort, mais pas vraiment mort. Est-ce lui qui avait laissé traîner toute cette vaisselle sale dans la maison en banlieue? La mère de Jacob avait tellement lourd de secrets sur les épaules qu'elle a fini par en débouler les escaliers. Et le psychiatre Philippe Dupéré (Patrick Labbé) en sait-il plus qu'il n'y laisse paraître, lui qui pointe tout un chacun du doigt depuis le début de cette 2e saison? Son air affligé conclut cette bande-annonce fort efficace, annonciatrice d'un excellent divertissement.

Pas de doute, nous serons au rendez-vous pour le retour de STAT le lundi 8 janvier à 19 h sur ICI Télé!