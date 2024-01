Découvrez nos 5 publicités préférés du Bye Bye 2023

Les épiceries Metro et le magasin de meubles Tanguay ont choisi essentiellement la même thématique pour le Jour de l'an : Les malaises du temps des fêtes. Les deux publicités sont aussi bonnes l'une que l'autre, nous avons donc décidé de les placer ex aequo en cinquième position.

Vingt-cinq publicités étaient officiellement inscrites dans la course.

Dans la publicité de Toyota, on retrouve plusieurs membres d'une même famille qui décide d'aller se cacher dans leur voiture afin de prendre une pause de l'hôte de la soirée du temps des fêtes, Lisette. C'est sympathique à souhait!

3 - La Presbytie de New Look

Dans la publicité de New Look, une petite fille tient une carte de Noël à son grand-père, mais doit reculer jusque de l'autre côté de la rue pour que son papi puisse lire les mots dans ladite carte. Tout ça sur la chanson « Un peu plus haut » de Ginette Reno. C'est un de nos coups de coeur de l'année 2023.