Stéphane Rousseau a été coupé au Bye Bye 2023

Chaque année, au Bye Bye, il y a des sketchs qui sont retirés du montage final. Souvent, ceux-ci ne sont tout simplement pas assez bons par rapport aux autres.

En 2023, Stéphane Rousseau avait été invité pour personnifier Louis Morissette dans un sketch qui riait du phénomène des programmes de fidélité (du genre de la carte Moi) et des porte-paroles qui n'ont pas besoin de ce genre de rabais.

Le tournage avait lieu dans un magasin à grande surface.

Dans l'émission des Coulisses, Stéphane Rousseau confiait sa fierté de personnifier à nouveau Louis Morissette. Notons que la fois précédente, c'était dans une parodie de Loto-Méno en 2021.

« La dernière fois, je l'avais appelé après le Bye Bye pour savoir comment il avait pris ça. Il était content que ce soit moi parce qu'on se connaît, mais tu sentais que ça ne lui faisait pas super plaisir non plus », racontait l'acteur de STAT.

Heureusement pour Louis, il n'aura pas à revivre l'humiliation une seconde fois puisque nous n'avons finalement jamais vu l'interprétation qu'a faite Rousseau de lui.

Sarah-Jeanne Labrosse interprétait Katherine Levac dans la même parodie, puis Sébastien Potvin (derrière la drag queen Barbada) personnifiait Yanic Truesdale. Comme on s'attendait à voir la drag queen Barbada d'une manière ou d'une autre dans le Bye Bye cette année, son apparition dans les Coulisses nous réconforte d'une certaine façon. Elle n'a pas été oubliée.

Dans les images présentées lors du spécial des Coulisses, on aperçoit aussi une scène de souper avec un enfant devant un gâteau d'anniversaire. Ce sketch n'a pas été présenté non plus dans la version finale.

À noter que Louis Morissette, lui, était dans la version finale du Bye Bye. Il interprétait Martin Matte dans une parodie grinçante de son talk-show.

