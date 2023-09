Véro compare la périménopause à la loterie: on peut ressentir 3, 10 ou 30 symptômes. Dans son cas, elle a gagné le gros lot. Les premiers signes sont arrivés tôt dans sa vie. Elle n’a donc pas fait le lien entre les sautes d’humeur, la rétention d’eau, la peau sèche, la perte de cheveux… et la ménopause. Avant de trouver du réconfort, elle a erré pendant des années. Loto-Méno, c’est son histoire, sa quête, racontée avec courage et franchise.