Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Francis Reddy

Comédien
Visionner les images de Francis ReddyFrancis Reddy
Curieux Bégin | S19E3
Francis Reddy
Francis Reddy
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (20)

Voir tout

Prix et distinctions

Voir tout
Gala MetroStar
1996
Premier rôle masculin téléroman ou minisérie québécoise
Chambres en ville

Dans l'actualité

Voir tout
Francis Reddy et Boucar Diouf
Stars

Francis Reddy et Boucar Diouf se retrouvent 12 ans après leur dernière collaboration

Friday, November 29, 2024 10:50 AM
Image de l'article Anne Dorval reçoit une prestigieuse récompense
Stars

Anne Dorval reçoit une prestigieuse récompense

Saturday, November 16, 2024 8:00 AM
Les enfants de la télé
Télé

Une suite possible pour Chambres en ville? L'autrice surprend par sa réponse

Thursday, October 3, 2024 2:15 PM
chambresenville2
Télé

Photos : Pete et Lola de Chambres en ville se retrouvent 35 ans plus tard

Tuesday, October 1, 2024 2:35 PM
Bonsoir bonsoir
Télé

Un spécial Jase Jase de Bonsoir bonsoir que vous ne voudrez pas manquer

Friday, August 30, 2024 2:24 PM
Chambres en ville
Télé

Les comédiens de Chambres en ville réunies pour une occasion spéciale

Wednesday, August 28, 2024 8:00 AM
Bye Bye 2023
Télé

Patricia Paquin revient sur cette réunion spéciale des comédiens de Chambres en ville

Tuesday, January 2, 2024 6:00 AM
Image de l'article Francis Reddy prend la relève de Christian Bégin pour ce mandat
Stars

Francis Reddy prend la relève de Christian Bégin pour ce mandat

Friday, May 19, 2023 1:55 PM
En Direct de l'Univers
Télé

Gregory Charles et Francis Reddy font revivre Chambres en ville à En direct de l'univers

Monday, November 22, 2021 6:00 AM
Image de l'article Retour à la télé pour Francis Reddy
Télé

Retour à la télé pour Francis Reddy

Thursday, August 19, 2021 1:30 PM
Image de l'article Francis Reddy présente fièrement son fils boulanger
Télé

Francis Reddy présente fièrement son fils boulanger

Tuesday, August 18, 2020 10:44 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.7 - 026d3b0c