Francis Reddy et Boucar Diouf se retrouvent 12 ans après leur dernière collaboration

Francis Reddy et Boucar Diouf ont marqué l'imaginaire québécois en animant ensemble l'émission quotidienne Des kiwis et des hommes, diffusée à Radio-Canada entre 2005 et 2012, filmée en direct du marché Jean-Talon. C'est d'ailleurs l'émission qui a permis à Boucar Diouf de se faire davantage connaître du grand public.

Depuis ce temps, les deux hommes partagent une amitié sincère et indéfectible, qui est belle à voir.

Voilà que ceux-ci se retrouveront pour une occasion spéciale, 12 ans après leur dernière collaboration à l'animation.

En effet, le 31 décembre, les deux artistes seront à l'animation d'une émission spéciale à la radio d'ICI Musique, de midi à 15 h.

C’est donc autour d’un micro, la veille du jour de l’an, qu’ils se retrouvent pour nous jaser de traditions, de l’importance de la famille, de transmission, du temps qui passe et bien plus encore, toujours avec simplicité, authenticité, bonheur et beaucoup de musique pour accompagner le tout.

Ce sera certainement à ne pas manquer!

Les retrouvailles de Boucar et Francis : 31 DÉCEMBRE de midi à 15 h | ICI MUSIQUE

Pour connaître la fréquence à syntoniser dans votre radio pour écouter l'émission, c'est par ici.