Faites-vous partie de ceux et celles qui ont été marqués par le téléroman Chambres en ville, écrit par Sylvie Payette et diffusé de 1989 à 1996 sur le réseau TVA? Nous en sommes!

En fait, nous avons été marqués au point tel d'en garder un souvenir impérissable et d'être à l'affut des carrières de tous les comédiens qui en faisaient partie.

Rappelons que Chambres en ville mettait en vedette Anne Dorval, Francis Reddy, Gregory Charles, Vincent Graton, Patricia Paquin et plusieurs autres. La série fut une véritable plaque tournante de la relève à l'époque.

Le Bye Bye 2023 nous avait fait un cadeau formidable en présentant un sketch de Chambres en ville en version actualisée. Voilà que c'est au tour des Enfants de la télé de nous faire un beau cadeau.

En effet, parmi toutes les émissions spéciales annoncées pour la prochaine saison, on retrouve une émission dédiée à Chambres en ville qui fêtera ses 35 ans. On pourra donc assister aux retrouvailles de l'équipe, qui visionnera des extraits marquants de l'émission en compagnie d'André Robitaille et Mélanie Maynard.

Qui sera de la partie? Il faudra être à l'écoute pour le savoir.

Pour le moment, la date de diffusion n'a pas encore été annoncée par Radio-Canada.

La 15e saison des Enfants de la télé sera présentée à compter du mercredi 11 septembre à 20 h. C'est à ne pas manquer!

Notons que nous aurons également droit à des émissions spéciales pour la comédie Du tac au tac (1976 à 1982), les 25 ans de Dans une galaxie près de chez vous, les 25 ans d'Infoman, des retrouvailles pour les comédiens de 4 et demi... et les VJ marquants de MusiquePlus. Véronique Cloutier aura également droit à son émission tête d'affiche. Voyez ici les artistes qui y ont participé.