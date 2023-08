Les poupées russes

Dans une petite ville des Laurentides, Rochefort, la vie jusqu'ici tranquille et sans nuage d'une famille bourgeoise et traditionnelle, les Dubé-Yvanov, est frappée par un épouvantable coup du sort. La mort subite de Christina Yvanova force le bouillant Pierre Dubé à revoir totalement son style de vie et ses valeurs. En parallèle, les Lauzière-Gagnon, une famille éclatée à la suite d'un divorce pénible qui a laissé des blessures profondes, tente de se reconstruire. Hélène Lauzière, ancienne championne d'escalade, tient à bout de bras l'espoir de bonheur, brisé par un ex-conjoint qui a une passion démesurée pour le jeu. Ces deux parcours opposés finiront par se rencontrer et s'entrelacer.