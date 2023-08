Le coeur a ses raisons

Un univers complètement éclaté où sont poussés à l’extrême les intrigues amoureuses, les drames familiaux, les luttes de pouvoir, les trahisons, les complots, les histoires d'adultère et d'enfants illégitimes… et où se joue le classique combat entre le bien et le mal. Voilà une tragique saga familiale bien de chez nous avec des intrigues invraisemblables et des personnages complètement absurdes.