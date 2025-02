Une suite pour Le coeur a ses raisons? L'auteur de la série répond

Difficile d'imaginer une série québécoise aussi absurde et mémorable que Le coeur a ses raisons, qui souligne ces jours-ci ses 20 ans d'existence.

Or, c'est dans son irrévérence qu'elle trouve sa référence, devenant en deux décennies une véritable oeuvre d'anthologie, encore très chère aux yeux des téléspectateurs. Il faut dire que la série, malgré le passage des années, a toujours su conserver sa pertinence, grâce entre autres à la justesse de jeu du duo Anne Dorval et Marc Labrèche, ainsi que de la plume aiguisée de l'auteur Marc Brunet.

Si ce dernier a, par le passé, renié toute possibilité d'un éventuel retour sous les projecteurs de la tragi-comique famille Montgomery, il semble que le vent ait tourné, lui qui affirme désormais être prêt à replonger au coeur de la populaire et richissime dynastie familiale.

En effet, en entrevue avec La Presse, ce dernier a expliqué :

« J’y pense de plus en plus. Je me dis que ce serait le moment, pendant que tout le monde est encore en santé. [...] Si Le cœur a ses raisons est pour revenir, ce sera à la télé, ça, c’est certain. »

Les fans de la première heure du Coeur a ses raisons peuvent-ils s'attendre à de nouveaux épisodes de cette délicieuse parodie de l'univers des téléromans américains? Le temps nous le dira, mais on sent que c'est de bon augure.

On se rappellera que La Petite vie avait fait un bref retour similaire il y a quelque temps, récoltant au passage un beau succès chez les téléspectateurs. La série de TVA pourrait-elle connaître une trajectoire similaire? On le souhaite!

D'ici là, notons que le dernier projet humoristique en date de Marc Brunet, Splendeur & Influence, est diffusé à la télé les mercredis à 21 h, sur les ondes d'ICI Télé. Découvrez ici ce que nous en avons pensé.