De nos jours, la quête de célébrité est devenue une véritable drogue pour bien des gens. Splendeur et Influence parodie les téléréalités et l’univers d’influenceurs qui ont fait le choix d’évoluer dans un monde où pleurer sur les réseaux sociaux en étant magnifique est devenu un véritable choix de carrière. Par le biais d’images plus ou moins captées sur le vif avec des caméras-épaule qui suivent l’action en mode « faux documentaire », des confessions chocs à la caméra où les « personnages » se révèlent et commentent l’action, on découvre le quotidien de quatre jeunes et ambitieux influenceurs en devenir.