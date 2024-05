Splendeur et Influence : Pascale de Blois partage des photos des coulisses de la nouvelle série

C'est (enfin!) ce jeudi que nous avons pu nous délecter des deux premiers épisodes de Splendeur et Influence, la nouvelle émission humoristique de Marc Brunet. La série, qui comprendra huit épisodes pour sa première saison et un spécial de bloopers, constitue une pastiche des téléréalités et des influenceurs. Nous vous dévoilions d'ailleurs nos impression ici, suite au visionnement des deux premiers épisodes.

En outre, il semble que le public soit au rendez-vous, si l’on se fie aux commentaires publiés ici et là et à la vague d'intérêt que suscite actuellement la série. D'ailleurs, dans Splendeur et Influence, Pascale de Blois, que l'on a pu voir brièvement cet hiver dans la maison des trahisons de Big Brother Célébrités, sur Noovo, y incarne une influenceuse en quête de célébrité. Vadge, de son prénom, se plaît à prendre des clichés les bras dans les air et à pratiquer le Pilates à côté d'une souffleuse. Rien de moins!

Fière de son rôle et désirant mettre en lumière quelques coulisses de tournage de ce savoureux projet, Pascale a ainsi partagé sur sa page Instagram quelques clichés et courtes vidéos tirés de la préparation des épisodes, qui vous feront assurément sourire. On peut notamment y voir les tous les comédiens de la série rassemblés dans un salon, Mathieu Dufour portant différentes coupes capillaires et Anne Dorval, dans une hilarante posture digne d'un mannequin. Voyez la publication ci-dessous, dont Pascale s'est servie pour décrire son expérience comme étant remplie de « beaucoup de fun, de rires, de danse et de outfits douteux. »