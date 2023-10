L'auteur du Coeur a ses raisons et Anne Dorval refont équipe pour un nouveau projet télé

Après Le coeur a ses raisons et Les Bobos, nous aurons droit à une nouvelle comédie satirique de l'auteur Marc Brunet, avec nulle autre qu'Anne Dorval dans le rôle principal. Voilà une nouvelle qui ne pourrait nous réjouir davantage!

Le projet, intitulé Splendeur et Influence, parodiera les téléréalités et l’univers d’influenceurs qui ont fait le choix d’évoluer dans un monde où pleurer sur les réseaux sociaux en étant magnifique est devenu un véritable choix de carrière.

Aux côtés d'Anne Dorval, nous retrouverons les comédiennes et comédiens Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques, un habitué de l'oeuvre de Marc Brunet avec Like-moi, Mathieu Dufour, Naïla Louidort, Pascale de Blois et Yannick de Martino.

C'est Isabelle Garneau et Jean-François Chagnon qui seront derrière la caméra pour l'occasion.

Le synopsis complet de l'émission va comme suit :

Tout comme Le cœur a ses raisons qui se moquait joyeusement des soaps américains, on explore ici un genre télévisuel aux codes bien établis. La recette est éprouvée : des protagonistes flamboyants, une maison somptueuse, des revirements-surprises, des confrontations passionnées, beaucoup, beaucoup de commanditaires et peut-être un chien de sacoche. Par le biais d’images plus ou moins captées sur le vif avec des caméras-épaule qui suivent l’action en mode « faux documentaire », des confessions chocs à la caméra où les « personnages » se révèlent et commentent l’action, on découvre le quotidien de quatre jeunes et ambitieux influenceurs en devenir.

Nos jeunes guerriers des nouveaux médias sont guidés par l’attachante mais un peu dépassée, un peu opportuniste mais assez sympathique animatrice Brigitte Bussières (Anne Dorval), la Oprah blanche autoproclamée de l’Amérique de langue française excluant la Louisiane et toutes les provinces canadiennes sauf le Québec. C’est un grand retour devant les caméras et peut-être une dernière chance pour Brigitte, la modérément populaire productrice et animatrice de télé-réalités au succès mitigé tel S.O.S t’as l’air folle, et sa controversée mais touchante émission de make-over palliatif Voir mon coiffeur et mourir. Brigitte est épaulée par Zac (diminutif improbable de Pierre-Olivier) (Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques), un influenceur d’expérience qui après quelques bévues professionnelles est devenu concepteur-producteur dans la télé-réalité. Il remplit le rôle de mentor auprès de nos jeunes créateurs de contenu (Mathieu Dufour, Naïla Louidort, Pascale de Blois, Yannick de Martino).

On découvrira rapidement que cette incontournable quête de reconnaissance et d’amour ne se limite pas aux jeunes générations, mais semble être devenu un besoin universel auquel Brigitte n’échappera pas.

La série comportera huit épisodes de 30 minutes qui prendront l’affiche à Radio-Canada en 2024-2025 sur ICI TOU.TV EXTRA et ICI TÉLÉ. Impatients, vous dites?