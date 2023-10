Like-moi est une comédie à sketchs qui illustre la quête frénétique et hilarante de l'amour et du bonheur de la génération Y. Pas facile pour ces jeunes adultes de vivre sous l'influence du Web, des blogues et des réseaux sociaux tout en cherchant l'âme soeur. Voilà, une toile de fond riche en rebondissements pour cette irrésistible série.