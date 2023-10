Au fil d'une série de sketchs, nous accompagnons le couple formé par Étienne et Sandrine dans leur furieuse et incessante quête de ce qui est de nouveau et tendance. Ces deux « bourgeois bohèmes » et les membres de leur entourage affrontent des circonstances du quotidien de façon souvent absurde ou maladroite. Toutes les situations auxquelles ils sont exposés deviennent à coup sûr très compliquées et particulièrement inconfortables, notamment à cause de leur volonté de placarder leur bon goût et leurs belles valeurs.