Belle nouvelle pour les fans de Le coeur a ses raisons

Prime Vidéo confirme aujourd'hui une excellente nouvelle, soit la mise en ligne sur la plateforme des deux premières saisons du Coeur à ses raisons de l'auteur Marc Brunet.

Nous sommes très nombreux à avoir regardé cette comédie lors de sa diffusion sur les ondes de TVA de 2005 à 2007. C'est donc dire que nous devrions être nombreux à vouloir nous replonger dans cet univers déjanté, voire à le faire découvrir à une nouvelle génération.

Le public renouera avec plaisir avec Brett Montgomery (Marc Labrèche) et sa douce Criquette Rockwell (Anne Dorval), son jumeau Brad, Ashley, la sœur de Criquette, sans oublier la vilaine Brenda, sœur des jumeaux Montgomery, dans l’univers absurde et complètement improbable de cette parodie des plus grands feuilletons américains.

Crystale (Sophie Faucher), Becky (Pascale Bussières), Madge (Michèle Deslauriers), Lewis (Patrice Coquereau), Peter (James Hyndman) et Ridge (Pierre Brassard) vont continuer de nous faire rire dans des situations complètement invraisemblables.

Êtes-vous aussi heureux de cette nouvelle que nous?

Les épisodes sont déjà tous sur Prime Vidéo. Des preneurs?

Récemment, l'auteur abordait la possibilité d'une nouvelle saison. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet.