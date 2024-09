Julie Le Breton a récemment auditionné pour ce rôle important qui lui a échappé

Mardi, Julie Le Breton visitait le plateau de Bonsoir bonsoir.

Comme l'actrice Karine Gonthier-Hyndman était aussi en studio pour parler de ses prochains projets, Julie a confié à l'animateur Jean-Philippe Wauthier qu'elle avait auditionné pour un rôle qui a finalement été attribué à l'actrice de C'est comme ça que je t'aime.

Elle a tenté sa chance auprès de la réalisatrice Chloé Robichaud afin d'obtenir l'un des rôles principaux dans le remake du film de 1970, Deux femmes en or.

Karine Gonthier-Hyndman a été sélectionnée pour interpréter Florence, le personnage de Monique Mercure dans l'oeuvre originale. Laurence Leboeuf sera, quant à elle, Violette, un rôle qui a été joué par Louise Turcot dans les années 70.

Le résumé du nouveau film se lit comme suit :

Violette et Florence ne comprennent plus ce qui leur arrive. Respectivement en congé de maternité et en arrêt de travail, l'une est à fleur de peau, l'autre ne ressent plus rien. Les voisines sont toutes deux habitées par un sentiment d'échec : malgré la carrière et la famille, elles ne sont pas heureuses. La première infidélité de Florence sera une révélation. Et si le bonheur, c'était de se rebeller contre notre rigide société de performance? Dans un contexte où avoir du fun est très loin sur la liste des priorités, coucher avec un livreur est peut-être carrément révolutionnaire. Ce sera pour Violette et Florence la bouffée d'air frais qu'elles espéraient.

La comédie dramatique, adaptée par Catherine Léger d’après sa pièce de théâtre éponyme, doit prendre l'affiche l'an prochain.

Notons que nous pourrons bientôt voir Julie Le Breton au petit écran dans la série Le retour d'Anna Brodeur. Apprenez-en plus sur ce projet de l'auteur de Les Hauts et les bas de Sophie Paquin ici.