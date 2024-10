Tout le monde en parle : Un moment gênant pour Julie Le Breton

Julie Le Breton était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle ce dimanche afin de faire la promotion de sa nouvelle série Le retour d'Anna Brodeur.

À la fin de l'entretien, Guy A. Lepage a parlé de son passage au podcast Tout le monde s'haït animé par Marylène Gendron et Sam Cyr où elle a fait part de sa déception de voir des hommes de son âge fréquenter des femmes plus jeunes.

« À moment donné, tu parles pendant 1h15, 1h20, 1h30, 2h et là, il n'y en a plus de petits filtres qui dit : « Julie, ta gueule" », a-t-elle expliqué.

Lorsque l'animateur a présenté l'extrait du balado en question, celle-ci s'est exclamée : « Ah ben non ben là voyons donc! », visiblement découragée.

« Parler de ma vie privée à tout le monde en parle, [...] c'est ben gênant », disait-elle ensuite.

Malgré tout, elle a quand même touché un mot aux hommes - de son âge et plus vieux - qui, depuis cette entrevue, lui envoient des messages privés sur Instagram. « J'inviterais tout le monde qui regarde ce soir à arrêter de me faire des propositions de date en canot. Ma vie va bien », a-t-elle lancé.

Elise Guilbault, qui l'accompagnait sur le plateau, lui a conseillé de fréquenter des hommes plus jeunes qu'elle...

Notons que, lors de cette entrevue, Julie Le Breton a fait un pied de nez aux critiques qui prétendent que c'est toujours les mêmes visages qui figurent aux génériques de nos séries en nommant - liste à l'appui - tous les jeunes comédiens talentueux qui parsèment la distribution du Retour d'Anna Brodeur.

Les deux premiers épisodes du retour d'Anna Brodeur seront disponibles sur CRAVE dès le 30 octobre.