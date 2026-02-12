Maripier Morin arrive dans une fiction que vous aimez : Découvrez les premières images

Crave dévoile aujourd'hui les premières images de la suite du Retour d'Anna Brodeur, projet de l'auteur Richard Blaimert qui nous avait conquis dès sa première saison pétillante.

Dans cette deuxième saison, on retrouve avec grand bonheur les comédiens originaux : Julie Le Breton dans le rôle-titre, Benoit McGinnis, Élise Guilbault, Patrick Hivon, Rebecca Vachon, Vlad Alexis et plusieurs autres, auxquels s'ajoutent plusieurs visages connus.

On pense évidemment à Maripier Morin, qui fait son retour dans une fiction, quelques années après son rôle dans À coeur battant. Elle donnera d'ailleurs la réplique à un grand comédien, qui s'ajoute aussi à l'ensemble, Marc Messier. Ils interprèteront un couple qui vient d'avoir un enfant. En outre, Marc Messier incarne aussi le père du personnage d'Anna Brodeur.

Voyez la bande-annonce en entête ou ci-dessous.

De nouveaux personnages joués par Patrick Emmanuel Abellard, Lyna Khellef, Valérie Blais, Macha Limonchik et Jean-Moïse Martin graviteront également dans l'univers d'Anna pour cette nouvelle mouture très attendue.

Dans cette nouvelle saison, Anna pense pouvoir reprendre son souffle, mais tout la rattrape : une mère plus flamboyante que jamais, un père insaisissable, l'amour qui s'impose quand elle s'y attend le moins et une offre inespérée. Anna est forcée de revoir ses plans.

À l'agence PBLD, Patrick tente de camoufler son effondrement derrière de grands projets... au risque de faire imploser son équipe. Monique, elle, brille en public, mais vacille en privé. Et Antoine tente de réparer ce qu'il a brisé avec Rachel. Entre confrontations, déceptions et révélations, Anna essaie de tenir bon. Mais pour avancer, elle devra peut-être laisser tomber certaines illusions et enfin choisir pour elle.

La série Le retour d'Anna Brodeur est produite par Sphère Média, en collaboration avec Bell Média. La série est réalisée par Sébastien Gagné.

Les quatre premiers épisodes de 60 minutes - sur un total de dix - seront offerts sur Crave à compter du jeudi 12 mars, suivis de deux nouveaux épisodes chaque semaine.