On craque pour Anna Brodeur

Comme une couverture douillette pour se réchauffer lors d'une froide soirée automnale, la nouveauté Le retour d'Anna Brodeur fait du bien. Cette nouvelle proposition, de l'auteur de Les hauts et les bas de Sophie Paquin, Richard Blaimert, suit les traces de ce précédent projet en nous proposant un univers coloré, bouillonnant, réjouissant et hautement addictif. On craque complètement pour Anna Brodeur ❤️!

Anna Brodeur a quitté Montréal en trombe il y a dix ans, après une rupture particulièrement difficile. À Paris, la scénariste de profession a refait sa vie, à l'ombre de ses amis et de sa famille à qui elle n'a jamais donné de nouvelles. Après un incident qui vient bousculer sa vie romantique, Anna décide de rentrer chez elle, à la grande surprise de tous, à commencer par son meilleur ami, son « husband », Patrick, qui l'accueille à bras ouverts. Ce n'est toutefois pas le cas de Monique, la mère d'Anna, qui est toujours aussi intense, et d'Antoine, son ex, qui ne s'attendait pas à la revoir. Entre réjouissances et bouleversements, Anna réussira-t-elle à se refaire une place chez elle?

Dès les premières minutes de la série, les amateurs de Sophie Paquin retrouveront l'essence de ce qui les avait charmés à l'époque, à commencer par la charmante musique de Christian Clermont, qui nous place en terrain connu. Les tableaux qui nous sont présentés, signés Sébastien Gagné et Mathieu Cyr, sont vifs, colorés, attrayants. Les premières minutes de la série vous rappelleront un peu Emily in Paris et son côté pétillant.

Après avoir touché au suspense pendant quelques années avec Cerebrum, l'auteur Richard Blaimert revient à ses premières amours en signant une histoire qui oscille entre comédie, drame et romance, prouvant au passage qu'il n'a rien perdu de son savoir-faire pour ce genre. Fidèle à ses habitudes, l'auteur place au centre de sa fresque une amitié qui est belle à voir, celle d'Anna et Patrick, qui peuvent toujours compter l'un sur l'autre, même après 10 ans de séparation. Ensemble, ils évolueront en se serrant les coudes, portés par des années de souvenirs précieux. Les voir s'époumoner dans la voiture, sur une chanson de Nicole Martin, vous fera les aimer infiniment.

Dans ce contexte, les têtes d'affiche Julie Le Breton et Benoît McGinnis semblent nager dans le bonheur, démontrant autant leur talent pour la comédie que leur magnifique complicité. Voilà un binôme qui procure beaucoup de plaisir et que nous espérons voir dans notre petit écran pour plusieurs années!

Par ailleurs, l'auteur place autour de son duo plusieurs personnages secondaires attachants qui nous font sourire à chacune de leurs apparitions. En ce sens, Richard Blaimert renoue avec Élise Guilbault, qui embrasse ici un nouveau personnage excentrique et décalé, du vrai bonbon! Patrick Hivon, Rebecca Vachon, Vlad Alexis (tellement parfait!), Jessica Larsen, Arielle Mailloux, Clémence Lavallée et plusieurs autres, tous formidables, complètent la distribution.

Il n'y a pas à dire, Le retour d'Anna Brodeur est exactement ce dont nous avions besoin en ce début de saison froide, un divertissement léger, mais intelligent, qui frappe la cible et le coeur à tous coups. Anna, peux-tu rester dans nos vies longtemps s'il te plaît?

Les deux premiers épisodes de la série seront déposés sur Crave le 30 octobre prochain, et les huit suivants seront ajoutés hebdomadairement.