Deux décès en peu de temps dans l'entourage de Julie Le Breton : elle s'exprime

Mardi soir, Julie Le Breton était en visite sur le plateau de Bonsoir bonsoir.

Comme Marc Messier et Sophie Faucher, tous deux décédés récemment, faisaient partie de la distribution du Retour d'Anna Brodeur, Jean-Sébastien Girard a questionné l'actrice principale sur la disparition inattendue de ses collègues de travail.

« C'est un gros choc », dit-elle d'abord.

« [C'était] deux êtres humains avec une telle vitalité, une telle curiosité, un désir de se mettre en danger, d'avancer. C'était deux personnes qui étaient complètement portées vers l'autre et dans un désir de... ils avaient comme une jeunesse éternelle pour moi. »

C'est extrêmement troublant de voir que... c'est fini... comme ça.

« C'est très très triste. C'est deux personnes aussi qui te faisaient toujours sentir important, intéressant. C'était deux personnes qui avaient une éthique de travail aussi qui était exceptionnelle. On dirait que ce que je retiens au-delà de cette peine-là - particulièrement pour Marc que j'ai connu un petit peu plus parce que j'avais travaillé avec lui il y a longtemps -, c'est vraiment, je pense, que la gentillesse et le professionnalisme, tu ne peux jamais passer à côté de ça. C'est important. »

Elle termine en disant ceci à propos de Marc Messier : « Je pense que son éthique de travail et son immense cœur et son courage dans le travail et dans la vie vont me porter et m'inspirer pour toujours ».

Rappelons que Claude Meunier a rendu un hommage émouvant à son Réjean de La petite vie sur scène cette semaine. Voyez l'extrait ici.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.