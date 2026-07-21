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Vidéo : Claude Meunier, la voix tremblante, rend hommage à Marc Messier sur scène

Lors de l'intronisation de La petite vie au Temple Juste pour rire.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi soir, plusieurs comédiens La petite vie étaient réunis sur scène afin d'assister à l'intronisation de la comédie au Temple Juste pour rire.

Tout juste avant le début du spectacle, animé par Guy Jodoin, Claude Meunier, entouré des membres de la distribution, a rendu un hommage émotif à son ami et collègue, Marc Messier, décédé il y a deux semaines.

« Je suis un peu triste parce qu'il faut que je parle de Marc un peu. C'est Juste pour rire, mais c'est Juste pour Marc aussi un peu ce soir. Les gens m'ont tellement parlé de Marc depuis deux semaines, j'en reviens pas de l'affection que vous aviez tous pour cet homme-là. [...] Vous l'aimiez presque autant que moi je l'aimais. »

C'est un homme non seulement admiré, mais profondément aimé, et je peux vous dire une chose... avec raison.

Voyez un extrait de son discours touchant dans la vidéo en entête.

Rappelons que Marc Messier n'aura pas droit à des funérailles nationales. Les détails ici.

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