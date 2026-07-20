Pas de funérailles nationales pour Marc Messier

Nous apprenions lundi que le comédien Marc Messier n'aura pas droit à des funérailles nationales.

Comme rapporté par le TVA Nouvelles, la décision a été prise d'un commun accord entre la famille et le bureau de la première ministre Christine Fréchette.

Les funérailles se dérouleront samedi dans l'intimité, mais le drapeau de l'Assemblée nationale serait mis en berne ce jour-là pour souligner l'apport important du comédien québécois à notre culture.

Un registre de condoléances sera mis en ligne au cours des prochains jours et les gens du public qui voudraient lui rendre hommage auront l'opportunité de le faire via ce document. On se rappellera que la famille de Michel Côté avait plutôt choisi d'organiser une chapelle ardente au Monument-National (images ici) pour permettre aux gens de lui dire un dernier au revoir.

Il faut savoir que peu de personnalités ont eu droit à des funérailles nationales. On compte parmi les chanceux les chanteurs Karl Tremblay et Jean-Pierre Ferland, dans les dernières années.

À noter que ce lundi soir, un hommage sera rendu à Marc Messier sur la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts alors qu'aura lieu l'intronisation de La petite vie au Temple de la renommée Juste pour rire.