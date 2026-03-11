Le retour d'Anna Brodeur, saison 2 : Un univers toujours aussi irrésistible!

Forte du succès de sa première saison, l'équipe du Retour d'Anna Brodeur revient cette semaine avec la seconde saison sur Crave, une nouvelle bouffée d'air frais que nous accueillons avec enthousiasme. On y retrouve la comédienne Julie Le Breton, qui endosse de nouveau le rôle-titre éponyme, alors que son personnage devra replonger dans la douleur de l'abandon dont elle a été victime avec son père.

Entre sa mère excentrique qui ferait tout pour l'aider, son meilleur ami qui traverse aussi une crise existentielle, le retour de son père absent et de sa jeune conjointe enceinte, des clients instables et son ex qui rêve d'un rôle à sa mesure, Anna ne saura plus où donner de la tête et n'aura d'autre choix que de s'affranchir pour avancer. Elle devra en ce sens affronter certains démons de son passé et faire face à ses responsabilités quant à certains gestes qu'elle a posés. Va-t-elle réussir à trouver l'équilibre dans cette suite?

C'est sur cette fondation plus sérieuse que l'auteur Richard Blaimert (Cerebrum, Les hauts et les bas de Sophie Paquin) va construire sa comédie, appuyé par le réalisateur Sébastien Gagné qui injecte une bonne dose de pep et de couleurs au récit. Difficile de résister à cette proposition truculente, qui met du soleil dans notre petit écran, avec ses personnages imparfaits, mais ô combien attachants, et ses intrigues aussi intelligentes que divertissantes. Avec cette proposition, l'auteur Richard Blaimert nous accroche un sourire au visage, tout en nous parlant de thèmes plus sensibles, comme l'acceptation corporelle, l'abandon ou la quête de liberté.

Il peut encore compter sur de formidables interprètes pour porter à l'écran cette histoire pétillante. Julie Le Breton et Benoît McGinnis forment toujours le duo amical parfait, tandis qu'Élise Guilbault et Patrick Hivon continuent de nous épater avec leur irréprochable sens du comique. À leurs côtés s'ajoutent de nouveaux clients qui feront affaire avec la boîte Pour bien le dire, en temps de gestion de crise. Valérie Blais campe Clara Dandurand avec aplomb et humour, une ancienne ministre devenue influenceuse qui se retrouvera dans la tourmente après avoir publié une vidéo sous l'effet de l'alcool. Macha Limonchik se joint aussi à l'ensemble, en interprétant la future cliente Marlène Beaumont, propriétaire de la prestigieuse maison Les Éditions de la Marge, une femme puissante et intimidante qui finit toujours par arriver à ses fins. Évidemment, nous avons eu un coup de coeur renouvelé pour toute l'équipe qui oeuvre chez PBLD, des personnages drôles et attachants portés par Rebecca Vachon, Vlad Alexis, Jessica Larsen, Arielle Mailloux et Clémence Lavallée.

On ne peut passer sous silence l'arrivée dans le projet du grand Marc Messier, qui a hérité du rôle de paternel ingrat, accompagné par Maripier Morin qui incarne sa jeune conjointe enceinte. Ces rôles ne nous amènent pas là où on pourrait l'imaginer, alors que l'auteur déconstruit certains stéréotypes, pour notre plus grand bonheur. Patrick Emmanuel Abellard, Lyna Khellef et Jean-Moïse Martin s'ajoutent aussi au projet. (Le texte se poursuit plus bas)