Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Première sortie publique pour Karine Vanasse et son amoureux

Quel beau couple!

Tapis rouge Gémeaux 2025
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche soir, au gala des Prix Gémeaux, Karine Vanasse et son amoureux, Guillaume Duranceau-Thibert, ont défilé ensemble, pour les médias et photographes présents.

Nous avons eu la chance de leur croquer le portrait.

Voyez les amoureux ci-dessous.

Notons que Karine Vanasse joue actuellement dans l'une des meilleures séries de l'heure, Avant le crash, dont c'est l'ultime saison. Lisez nos impressions ici.

Quant à son amoureux, il aura bientôt sa propre émission de télévision. On vous en parle juste ici.

Notons que dans le même événement, la comédienne Julie Le Breton a présenté son nouvel amoureux.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18