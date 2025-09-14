Première sortie publique pour Karine Vanasse et son amoureux

Dimanche soir, au gala des Prix Gémeaux, Karine Vanasse et son amoureux, Guillaume Duranceau-Thibert, ont défilé ensemble, pour les médias et photographes présents.

Nous avons eu la chance de leur croquer le portrait.

Voyez les amoureux ci-dessous.

Notons que Karine Vanasse joue actuellement dans l'une des meilleures séries de l'heure, Avant le crash, dont c'est l'ultime saison. Lisez nos impressions ici.

Quant à son amoureux, il aura bientôt sa propre émission de télévision. On vous en parle juste ici.

Notons que dans le même événement, la comédienne Julie Le Breton a présenté son nouvel amoureux.