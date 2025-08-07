Une nouvelle émission pour Guillaume Duranceau-Thibert, le conjoint de Karine Vanasse

Cet automne, TV5 a confié à l'explorateur Guillaume Duranceau-Thibert les rênes d'une nouvelle émission.

Dans la série Peuples des sommets, l'explorateur part à la rencontre des peuples nomades et semi-nomades des montagnes. Il documente la vie des Basotho d'Afrique du Sud, des derniers bergers changpa du Ladakh, en passant par celle des Dani des montagnes de Papouasie. Son parcours l'amène à côtoyer des montagnards d'exception qui l'invitent à partager leur quotidien. Un environnement à chaque fois unique se dévoile à travers les multiples défis auxquels Guillaume et ses compagnons font face.

Les 13 épisodes seront présentés les vendredis soirs à 20 h, dès le 12 septembre sur la chaîne TV5.

Voyez l'image officielle de la série ci-dessous.

Il y a quelques mois, nous apprenions que Guillaume fréquentait l'actrice Karine Vanasse depuis plusieurs années maintenant. Le couple en a fait l'annonce de façon extrêmement charmante sur leurs réseaux sociaux. Découvrez le tout ici.

Guillaume Duranceau-Thibert s'est d'abord fait connaître sur YouTube il y a une dizaine d'années. Horticulteur de métier, il a rejoint le monde des influenceurs grâce à ses vidéos de voyages. Il a publié le livre Partir sans destination aux éditions La Semaine en 2018 et est collaborateur à l'émission Salut Bonjour depuis 2017, en plus d'être conférencier.